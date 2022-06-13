Карлос Сайнс о тряске в болиде: «ФИА должна действовать как можно скорее»

Пилот призвал решить проблему с болезненной тряской в болиде.

Сайнс и другие гонщики обсудили ситуацию перед с Международной автомобильной федерацией ( ), а в субботу Карлос поделился мыслями с прессой.

– Подскоки широко обсуждали на собрании пилотов. Попросили ли вы помощи у ФИА?

– [В пятницу] я сильно страдал от галопирования. По какой-то причине машина подскакивала гораздо больше, чем другой болид с теми же настройками. И это было очень больно, какой-то хаос. Но я видел, что и другие гонщики испытывали то же самое на прямой.

На собрании мы сказали: «Нужно что-то делать. Для одной гонки это нормально, но сможем ли мы продержаться так еще десять лет?» Сомневаюсь. Поэтому мы вежливо попросили ФИА изучить вопрос, слушать не команды, а нас. Мы сообщили, что в текущей ситуации все гонщики начинают испытывать трудности.

– Надо ли привлечь медицинскую комиссию?

– Медицинская комиссия не нужна, просто необходимо умнее решить вопрос с подвеской. Уверен, достаточно спросить двух-трех инженеров из паддока, и они укажут решение: что нужно сделать и как контролировать. ФИА должна действовать как можно скорее, иначе проблемы накопятся.

– Существует ли опасность?

– Не знаю, можно ли говорить об опасности. Но следует спросить себя: есть ли смысл в том, что 20 пилотов «Ф-1» после гонки испытывают проблемы со спиной? Мое мнение таково: зачем продлевать болезненную ситуацию, если с сегодняшними технологиями можно внедрить очень простое решение? Стоят ли [испытания] того, если существует легкий выход? Я так не думаю. Все мы, в том числе команды, должны думать о здоровье пилотов.

– Когда вы упоминали о проблемах со спиной пару гонок назад, большая часть людей не посочувствовала, а предположила, что вы были не в форме.

– У каждого свое мнение, но также и свои интересы. Какие-то вещи говорятся публично, другие остаются за кадром, потому что ты хочешь создать определенный имидж.

– Образ крутого парня.

– Поэтому я стараюсь не делать далеко идущие выводы из высказываний моих коллег в прессе. Я общаюсь с ними лично.

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