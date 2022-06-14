Посол Украины вручил Феттелю вышиванку в благодарность за сине-желтый шлем

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил за гражданскую позицию.

На Гран-при Азербайджана Феттелю передали вышиванку. По ходу сезона-2022 четырехкратный чемпион «Формулы-1» выступал в шлеме с синей и желтой полосами и не раз высказывался о текущей ситуации.

«Мы выражаем свою благодарность выдающемуся гонщику Себастьяну Феттелю и вручаем ему настоящий талисман – украинскую вышиванку», – написал Каневский твиттере, приложив фото шлема.

В Баку Феттель показал лучший для результат в нынешнем году, финишировав шестым.

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Фото: твиттер Владислава Каневского; Jens Munser Designs