Маттиа Бинотто о сходах «Феррари»: «Пока у меня нет ответа, надо проанализировать проблемы»

Маттиа Бинотто не знает, что случилось с на Гран-при Азербайджана.

Оба пилота Скудерии сошли из-за технических проблем. пожаловался на поломку тормозной системы, на машине Шарля Леклера задымился мотор.

Отметим, что до финиша добрались лишь два гонщика с итальянскими силовыми установками из шести: из «Альфа Ромео» (11-е место) и пилот (14-е). Их напарники Чжоу Гуаньюй и Кевин Магнуссен тоже сошли.

«Безусловно, мы обеспокоены. Надежность играет свою роль, всегда нужно учитывать этот фактор.

Необходимо провести работу. Команда по-прежнему сосредоточена и упорно трудится, чтобы в будущем мы стали сильнее. Надо понять и проанализировать [проблемы], пока у меня нет ответа», – заявил Бинотто.

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