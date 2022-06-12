Макс Ферстаппен: «Стартовый рывок к первому повороту в Баку очень короткий, ты мало что можешь сделать»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективах команды перед стартом Гран-при Азербайджана.

«Может быть, на прямых мы действительно немного быстрее. В любом случае, в гонке может случиться все, что угодно. К тому же, для успеха вам нужно быть быстрыми не только на прямых, но и в поворотах. Так что посмотрим.

Разумеется, план состоит в том, чтобы добиться максимально хорошего для команды результата. Это мы и постараемся сделать. Стартовый рывок к первому повороту здесь очень короткий, так что на старте ты мало что можешь сделать. Но гонка будет длинной, а случиться здесь и правда может что угодно», – рассказал Ферстаппен.

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