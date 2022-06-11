Гоночный директор «Феррари»: «Трасса в Баку – не то место, где завоевание поула является определяющим фактором»

Гоночный директор Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Шарль проехал великолепный круг, так что он здорово себя проявил. Мы начинаем к этому привыкать, ведь мы уже несколько раз видели от него такие выдающиеся круги. И с учетом соперничества с борьба вновь была очень плотной. Шарль проехал потрясающий круг.

Жаль, что так вышло с Карлосом, ведь он тоже очень хорошо себя проявлял. Но когда дистанция соревнования столь мала, порой так бывает. Он знал что должен проявить себя во второй попытке в третьем сегменте и попробовал это сделать.

Что касается сражения с «Ред Булл» – ну, нам бы хотелось доминировать на каждой трассе. Ладно, шутки в сторону, на самом деле мы видим отличное сражение. Почти на каждой трассе отрыв составляет 0,1 секунды.

Мы также знаем, что соперники из «Ред Булл» очень сильны в гонках. Мы полагаем, что они смогут оказаться на нас значительное давление. Завтра все будет иначе, погодные условия будут другими, будет намного теплее.

При этом трасса в Баку – не то место, где завоевание поула является определяющим фактором. Мы ждем отличное сражение – вероятно, многое решится за счет стратегии», – рассказал Мекьес.

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