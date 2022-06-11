Хэмилтона и Норриса не наказали за медленную езду в квалификации к Гран-при Азербайджана

Стюарды Гран-при Азербайджана не стали наказывать и .

Пилотов и «Макларена» вызвали к стюардам после квалификации. Хэмилтон ехал впереди Норриса на круге выезда из боксов и замедлился, рассчитывая получить слипстрим от Ландо. Норрис снизил скорость из-за тех же причин и не собирался обгонять Льюиса.

Судьи заподозрили, что гонщики могли нарушить правила, однако после беседы решили не выписывать штрафы. В решении стюардов отмечается, что Хэмилтон ехал в соответствии с допустимой «дельтой» и вне гоночной траектории, не создавая потенциальной угрозы для соперников. Норрис также ехал безопасно для других пилотов, поскольку создал задел от напарника .

Льюис Хэмилтон: «Не удивлен отставанию от лидеров в квалификации»

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