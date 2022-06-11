Льюис Хэмилтон: «Не удивлен отставанию от лидеров в квалификации»

Пилот Льюис Хэмилтон заявил, что отставание от лидеров не стало сюрпризом.

Хэмилтон занял седьмое место в квалификации к Гран-при Азербайджана и проиграл гонщику Шарлю Леклеру 1,565 секунды, отстал от лидера на 1,353 секунды.

«Я не удивлен – [отставание] такое же, как в . Гонки здесь трудные и хаотичные, может произойти всякое, и мы стартуем в топ-10.

Квалификация вышла очень тяжелой, мы постоянно атаковали. У болида очень узкое рабочее окно, в котором можно работать, и у нас не получалось достигнуть желаемого, что бы мы ни пробовали. Результат был одним: машина подскакивала, из-за чего сильно терялась скорость. В то же время мы понимали, что скорость можно показать лишь при низком дорожном просвете, поэтому решили подставить свои спины и шеи под удар и как можно ниже опустили болид.

Машина, наверное, подскакивает сильнее, чем другие. Но мы по-прежнему в борьбе – просто скорость на прямой очень и очень медленная, из-за этого могут возникнуть проблемы в гонке. А, может, гоночный темп у нас лучше – кто знает», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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