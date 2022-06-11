Кристиан Хорнер: «Преимущество «Феррари» на одном круге ожидаемо, но у «Ред Булл» быстрая машина в гонках»

Кристиан Хорнер поделился мыслями о поражении «Ред Булл» в квалификации в Баку.

Поул завоевал пилот , а и начнут Гран-при Азербайджана со второй и третьей позиций.

«Перед квалификацией я ожидал, что борьба получится очень плотной и у «Феррари» будет преимущество на одном круге. Но мы уже демонстрировали, что по воскресеньям у нас быстрая и конкурентоспособная машина.

На этом треке обгонять можно. Надеюсь, завтра доставим им неприятности. Здесь очень длинная прямая, DRS дает довольно мощный эффект. Разумеется, нужно держаться рядом во втором секторе, чтобы использовать ее, поэтому важно успешно провести старт», – сообщил руководитель .

Хорнер считает, что у Переса была возможность приблизиться к Леклеру, если бы не задержка с выездом машины в последней попытке:

«Оба гонщика здорово выступили. Чеко обрел уверенность в Монако, а здесь он всегда блистал. Он проехал хороший круг без слипстрима.

Возникла небольшая проблема с дозаправкой, просто ошибка с числами. Жаль, что Чеко не получил слипстрим. Но круг вышел идеальным, он выступает мощно. Со слипстримом Чеко оказался бы довольно близко к Шарлю, хотя вряд ли темпа хватало, чтобы сравняться с ним».

Гран-при Азербайджана-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Леклер обогнал Ферстаппена по поулам и выиграл 6 из 8 квалификаций 2022 года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram