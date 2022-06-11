Серхио Перес: «Пару раз задевал стену – к счастью, мы выжили, а здесь это самое главное»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к , в которой занял второе место.

«Атаковать на максимуме нужно начинать, когда стартует третий сегмент квалификации. Я пару раз задевал стену – к счастью, мы все равно выжили, а здесь это самое главное.

Квалификация сложилась не идеальным образом – просто потому, что у нас возникла проблема с двигателем и мы не смогли вовремя завести машину. В результате на трассе я остался в одиночестве.

Завтра нас ждет длинная гонка, нам нужно будет постараться держаться в группе лидеров. Ведь здесь ты в любой момент можешь допустить ошибку и все изменится», – рассказал Перес.

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