Шарль Леклер: «Не ожидал выиграть поул, я безумно рад»

Победа в квалификации к Гран-при Азербайджана стала для сюрпризом.

Гонщик уступал в первых двух сегментах представителям , однако в заключительной части сессии сумел завоевать поул-позицию.

«Хорошие ощущения. Конечно, всегда здорово выиграть поул, но эту победу я не ожидал. Особенно в первом и втором сегментах не казалось, что мы быстрее, но в последней попытке все сошлось, я смог проехать хороший круг. Я безумно рад», – заявил Леклер.

Монегаск поделился ожиданиями от Гран-при:

«С нетерпением жду гонку. Здесь важно правильно работать с шинами. В Барселоне и мы хорошо с этим справлялись. В целом мы сделали шаг вперед по гоночному темпу с тех пор, как привезли обновления. Завтра посмотрим, сработает ли на этой трассе», – заявил Леклер.

Леклер обогнал Ферстаппена по поулам и выиграл 6 из 8 квалификаций 2022 года

Гран-при Азербайджана-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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