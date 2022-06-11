Макс Ферстаппен: «Нашей машине чуть-чуть не хватает скорости на одном быстром круге»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Думаю, старт моего круга вышел хорошим, но дальше все постепенно становилось все хуже. Ошибки были совсем небольшими, просто в целом у нас были небольшие трудности с тем, чтобы по ходу круга найти оптимальный баланс в поведении передних и задних колес.

Так что да, разумеется, это не тот результат, на который мы надеялись. Но 2 и 3 место для команды – это хороший результат, завтра у нас будет хорошая возможность что-то сделать.

Думаю, что в целом нашей машине чуть-чуть не хватает скорости на одном быстром круге, однако в остальном все должно быть хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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