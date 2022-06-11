Маттиа Бинотто: «Опасения по надежности моторов есть, команда займется ими в средне- и долгосрочной перспективе»

Руководитель «Феррари» прокомментировал трудности с двигателями.

сошел из-за отказа мотора на . Бинотто сообщил, что риски поломок остаются.

«Обеспечение надежности – это всегда вызов, особенно если речь о силовой установке. Перед сезоном наше моторное подразделение проделало невероятную работу и улучшило мощность. Безусловно, это повлияло на риски, связанные с надежностью.

Старт сезона прошел прекрасно. В последних гонках случались проблемы – у Шарля в Испании, у наших клиентов в . Всегда есть опасения, и не думаю, что можно справиться с ними быстро, за одну гонку. Но я знаю, что команда достаточно сильна и постарается обеспечить надежность на ближайших этапах. Мы как минимум защищены в плане износа двигателей, а [опасениями] займемся в средне- и долгосрочной перспективе», – заявил Бинотто.

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