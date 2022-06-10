Джордж Расселл: «Не знаю, какое будущее нас ждет в эру новых болидов, но гонщики вряд ли долго продержатся»

Пилот «Мерседеса» рассказал о неприятных ощущениях за рулем болида, с которыми столкнулся по ходу пятничных свободных заездов перед .

«Просто днище машины оказывается слишком близко к покрытию трассы. В скоростных поворотах здесь творится настоящее безумие – машины целиком прижимаются к трассе.

Думаю, эта проблема одинакова для всех, управлять болидом в таких условиях очень некомфортно. Не знаю, какое будущее нас ждет в эру этих новых болидов, но я сомневаюсь, что гонщики смогут продержаться в таких условиях и продолжать вот так гоняться еще четыре года. Полагаю, этот вопрос требует обсуждения, ведь тут мы все в одной лодке.

Вообще день получился сложным. Мы были не так конкурентоспособны, как хотелось бы. Проблема в том, что мы изначально имеем соперников, чьи болиды значительно быстрее нашего, и мы сделали все возможное, чтобы сократить отставание.

Но даже если мы добьемся идеальной работы с шинами, то все равно не сможем их догнать – соперники просто слишком далеко», – рассказал Расселл.

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