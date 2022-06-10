Пьер Гасли: «Алонсо меня впечатлил, «Мерседес» и Норрис тоже в борьбе с «Альфа Таури»

Пьер Гасли назвал конкурентов «Альфа Таури» в борьбе за высокие позиции в Баку.

Во второй практике к Гран-при Азербайджана Гасли показал шестое время, однако пилот забрался еще выше – на четвертую строчку.

Гасли объяснил, с чем связан успех в тренировках:

«В основном дело в том, что мы проигрываем на высоких скоростях, поскольку уступаем главным конкурентам по максимальной прижимной силе. Как только мы приезжаем на треки, где есть низкоскоростные повороты, где меньше зависимость от прижимной силы и больше, пожалуй, от механического [сцепления с трассой], машина ведет себя лучше.

Поэтому сейчас мы настроены чуть оптимистичнее. Кроме того, мы видели скорость в , во похожих поворотах второго сектора – она была неплохой. Хорошее начало».

Пилот рассказал, кто будет сражаться за спинами и «Ред Булл»:

«Безусловно, мы в борьбе. Мы не одиноки. Должен сказать, Алонсо меня впечатлил – похоже, у них есть скорость на прямых. Разумеется, тоже. И мы знаем, что Норрис всегда здорово выступает в квалификациях. Думаю, есть несколько машин, но мы хотя бы в их числе».

Гран-при Азербайджана-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Алонсо – 4-й

Пьер Гасли: «Перес подходит на роль второго пилота «Ред Булл» по всем параметрам»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram