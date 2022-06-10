Макс Ферстаппен: «Феррари» снова быстра на одном круге, на длинной дистанции разница невелика»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана.

«Во второй практике проблемы с работой заднего антикрыла нас уже не беспокоили. При этом в обеих сессиях мне помешали желтые флаги – увы, нам не повезло.

Соперники из «Феррари», как кажется, снова очень быстры на одном круге, в то время как по темпу на длинной дистанции разница не столь велика. И это радует.

Также мы все, судя по всему, наконец-то без особых проблем заставили шины работать на трассе городского типа. В целом день прошел неплохо, но нам еще нужно доработать настройки болида», – рассказал Ферстаппен.

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