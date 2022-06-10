Фернандо Алонсо: «Хочу провести 8-9 гонок в очках подряд»

Гонщик Фернандо Алонсо рассчитает на стабильные финиши в очках.

Двукратный чемпион «Формулы-1» лишь трижды попадал в топ-10 за семь гонок, в том числе на двух последних этапах. Рассказывая об ожиданиях от , Алонсо оговорился, изначально сообщив о борьбе за подиумы.

«Мы улучшили боковые понтоны и днище – посмотрим, получится ли их как следует протестировать.

В первых гонках мы потеряли много очков, и мне хотелось бы провести серию из восьми или девяти этапов подряд на по… в очках. Мы уже дважды это сделали, надеюсь, впереди еще шесть или семь гонок», – заявил Алонсо в интервью DAZN.

Кроме этого, Фернандо оценил скорость команды.

«Полагаю, мы были конкурентоспособнее в начале сезона. Сейчас три топ-команды довольно далеко – , и . Я считаю, что по скорости мы не можем сражаться за подиум, в лучшем случае остается борьба за седьмое место.

Но Баку – уникальная трасса, городская, в воскресенье может произойти всякое. Мы сосредоточим внимание на гонке. Здесь у машин низкая прижимная сила, права на ошибку нет. Увидим», – поделился испанец мыслями с Marca.

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