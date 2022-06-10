Фернандо Алонсо: «Хочу провести 8-9 гонок в очках подряд»

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо рассчитает на стабильные финиши в очках.
Двукратный чемпион «Формулы-1» лишь трижды попадал в топ-10 за семь гонок, в том числе на двух последних этапах. Рассказывая об ожиданиях от Гран-при Азербайджана, Алонсо оговорился, изначально сообщив о борьбе за подиумы.
«Мы улучшили боковые понтоны и днище – посмотрим, получится ли их как следует протестировать.
В первых гонках мы потеряли много очков, и мне хотелось бы провести серию из восьми или девяти этапов подряд на по… в очках. Мы уже дважды это сделали, надеюсь, впереди еще шесть или семь гонок», – заявил Алонсо в интервью DAZN.
Кроме этого, Фернандо оценил скорость команды.
«Полагаю, мы были конкурентоспособнее в начале сезона. Сейчас три топ-команды довольно далеко – «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес». Я считаю, что по скорости мы не можем сражаться за подиум, в лучшем случае остается борьба за седьмое место.
Но Баку – уникальная трасса, городская, в воскресенье может произойти всякое. Мы сосредоточим внимание на гонке. Здесь у машин низкая прижимная сила, права на ошибку нет. Увидим», – поделился испанец мыслями с Marca.
Алонсо ехал Гран-при Монако на 4 секунды медленнее нормальной «Ф-1», расстроил Хэмилтона, но набрал очки. Зачем Фернандо так тащился?
Фернандо Алонсо: «Зарплаты гонщиков не должны ограничиваться. «Ф-1» использует нас все больше и получает выгоду»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram