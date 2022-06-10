Хэмилтон участвует в работе над сценарием фильма с Брэдом Питтом

Гонщик Льюис Хэмилтон рассказал, что участвует в работе над сценарием нового фильма.

Хэмилтон является одном из продюсеров картины о ветеране «Формулы-1», возвращающемся к гонкам. Главную роль в фильме сыграет Брэд Питт, права на ленту приобрела Apple.

«Я пока мало что могу сказать – не знаю, было ли официальное объявление. Но это суперзахватывающий проект, мы давно его ждали. К примеру, мы работаем над сценарием – серьезно привлекаемся, и это весело. Мы провели время с Брэдом, это просто эпично, здорово наблюдать за развитием [персонажа].

Моя роль в том, чтобы следить за многообразием актеров и сотрудников, я подчеркнул это в начале работы. Нельзя сказать, что все фильмы о гонках получались зрелищными, и мы хотим изменить ситуацию. Нужно показать, как прекрасен этот спорт – возможно, людям, которые никогда не смотрели «Ф-1», но также сохранить наследие и настоящий дух гонок в фильме и в сценарии. Это входит в мои обязанности», – сказал Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира ответил на вопрос о привлечении гонщиков «Ф-1» к съемкам:

«Важно, что это не моя картина, а фильм о «Формуле-1», о всех нас, о том множестве людей, которые ее составляют.

Мы уже обсуждаем, как снимать определенные сцены, и можно привлечь пилотов, но мы не актеры! Не хочется, чтобы фильм вышел дерьмовым. Поэтому и я не собираюсь сниматься – нужны действительно хорошие актеры».

Apple купила права на фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом. Льюис Хэмилтон будет продюсером, бюджет – 140 млн долларов

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