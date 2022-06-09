Юки Цунода: «Не доверяю ФИА. Остается только выживать в попытке не получить штраф»

Пилот Юки Цунода посетовал на непоследовательность ФИА.

Японский гонщик не согласен с последним предупреждением на Гран-при Монако за блокировку Кевина Магнуссена из «Хааса» в практике. У Цуноды уже четыре предупреждения в нынешнем сезоне, и пятое приведет к штрафу в виде потери десяти позиций на решетке.

Кроме этого, в прошлом сезоне Юки наказывали за заезд на ограничительную линию пит-лейн, о чем упомянула в своих протестах, жалуясь на действия пилотов в Монте-Карло. В 2022 году действуют новые правила, поэтому и не оштрафовали.

«Если честно, я не доверяю ФИА. Каждый раз все чрезвычайно непоследовательно. У меня уже четыре предупреждения, и я не понимаю, почему получил последнее в Монако. Неправильно говорить, что так делали остальные, но на самом деле другие гонщики поступали и хуже. На каких-то Гран-при они даже не подпадали под расследование, на других [ФИА] действовала жестче. Допустим, кто-то может получить штраф за пересечение белой линии [на выезде с пит-лейн].

Я просто придерживаюсь правил и стараюсь поступать как можно безопаснее, чтобы избежать неприятностей. Я не думаю: «Ладно, Макс или Чеко пересекли линию в Монако, я тоже так буду делать». Наверное, в Азербайджане опять будет по-новому. Всегда все по-разному», – отметил Цунода.

Юки попросили сравнить работу бывшего гоночного директора Майкла Маси с его сменщиками – Нильсом Виттихом и Эдуарду Фрейташом:

«Стиль работы совсем другой. Не скажу, что это обязательно плохо. Есть и плюсы: попытка максимально последовательно и честно судить все команды. К примеру, правило с пересечением белой линии стало гораздо понятнее.

Но я полагаю, что у Майкла Маси было больше опыта во многих других вещах – гоночные инциденты, трафик и тому подобное. Пожалуй, нужно время, чтобы они привыкли и накопили опыт. А пока мне остается только выживать в попытке не получить штраф».

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