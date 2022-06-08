Журналист сайта «Ф-1» Том Кларксон: «Риккардо очень неплохо может подойти вариант с переходом в «Астон Мартин»

Ведущий подкаста Beyond the Grid на официальном сайте «Формулы-1» Том Кларксон поделился мнением о будущем .

Кларксон считает, что в случае завершения карьеры Себастьяном Феттелем руководству «Астон Мартин» будет стоить обратить внимание именно на Риккардо.

«О будущем по-прежнему ходят разные разговоры. И он даже публично заявил о том, что не знаем, что будет делать в следующем году.

Если Себ уйдет из в конце года, а в «Макларене» решат расстаться с Риккардо, то «Астон Мартин», как мне кажется, очень неплохо может подойти Даниэлю.

Это по-прежнему не столь большая – да, она становится больше, но тем не менее, – команда по своему менталитету. И Даниэль, как мне кажется, будет там желанной персоной. Мне кажется, он сможет зажечь эту команду и быстро выстроит коллектив вокруг себя», – рассказал Кларксон.

«Макларен» больше не рад Риккардо: намеки на разрыв все сильнее, а скорости вообще нет. Но кем менять одного из ярчайших пилотов «Ф-1»?

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