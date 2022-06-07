Кевин Магнуссен: «Пилоты «Ф-1» ставят себя выше команды, в гонках на выносливость это невозможно»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, как выступления в IMSA поменяли его отношение к напарникам.

Магнуссен провел в американских гонках на выносливость сезон-2021, после чего вернулся в «Хаас».

«В «формульных» сериях на пути к «Формуле-1» напарники всегда являются твоим соперниками, ты просто растешь с этим и постоянно держишь дистанцию. Между гонщиками нет близкой дружбы.

И после всех лет на этом пути я получил опыт настоящего сотрудничества с напарниками – ты общаешься, открываешься. Мы очень сдружились с Ренгером ван дер Занде в прошлом году, и с приятелем классно гоняться. Кое-какие вещи раздражают: к примеру, приходится идти на компромиссы по настройкам. Вы выбираете что-то среднее или даже его вариант, потому что он проводит квалификацию или что-то еще. Есть и хорошее, и плохое. Но, думаю, плюс в том, что я научился работать менее эгоистично. И, опять же, стал раскрепощеннее.

Ты ничего не теряешь, если открыт напарнику. Невозможно выдать все свои секреты, после чего он начнет их использовать и станет лучше тебя. Так не работает», – сообщил датчанин.

Опыт в IMSA помогает Магнуссену при работе с в «Хаасе»:

«Я не прочь поговорить с Миком о том, что может ему помочь. Если команде это на пользу, то и мне тоже. Как и любого другого сотрудника, меня наняли для команды. Я здесь не ради себя. То есть и ради себя тоже, потому что я хочу чего-то достичь в любимом спорте, но на самом деле моя работа – просто помогать коллективу.

Мне кажется, у пилотов «Формулы-1» есть привычка ставить себя выше команды. В гонках на выносливость это невозможно, такого варианта просто не существует. Приходится работать вместе – как в футбольной или любой другой команде, где больше одного человека».

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