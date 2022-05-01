Кевин Магнуссен: «Я больше не боюсь потерять место в «Формуле-1»

Пилот рассказал о том, как изменились его приоритеты сейчас в сравнении с тем, когда он раньше выступал в «Формуле-1».

По словам Магнуссена, после рождения ребенка перестала быть для него главным приоритетом.

«Да, рождение ребенка определенно смещает твои жизненные приоритеты. Да, «Формула-1» для тебя очень важна, но она перестает быть самой важной частью твоей жизни. Потому что в жизни появляется что-то более важное – твоя семья, жизнь вне «Формулы-1», связанная с твоей семьей. Жизнь важнее «Ф-1».

Раньше для меня было не так. Раньше именно «Формула-1» определенно была самой важной вещью в моей жизни. И я думал, что счастье в жизни напрямую связано с успехами в «Формуле-1». По крайней мере, такие были ощущения. И если на трассе все шло плохо, то и жизнь в целом становилась жалкой. Теперь все не так.

Теперь я получаю от гонок намного больше удовольствия. Сейчас «Формула-1» – это что-то вроде приятного бонуса, ну или подарка. Я просто могу этим наслаждаться. Также, возможно, мне помогло то, что в прошлом я ушел из «Формулы-1» и для себя закрыл эту главу. И теперь мне чуть менее страшно потерять место в «Ф-1».

Потому что я уже терял место в «Ф-1». И все было нормально. Поэтому теперь я не боюсь его потерять. Нет, я надеюсь провести в «Ф-1» еще много лет, но я больше не боюсь лишиться этого места.

Гораздо лучше быть счастливым и просто благодарным за шанс, и в результате ничего не бояться. Сейчас я чувствую себя именно так. Я совершенно спокоен и знаю, на что способен», – рассказал Магнуссен.

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