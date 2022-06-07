Макс Ферстаппен: «Без DRS гонщики просто ехали бы паровозиком – я показал это на Гран-при Испании»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что «Формула-1» далека от отказа от DRS.

На Гран-при Испании чемпион мира испытывал трудности с открытием заднего антикрыла и не смог опередить гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Без DRS мы бы просто ехали паровозиком – думаю, я показал, насколько это печально. Так что она нужна», – заявил Макс.

Нидерландец рассказал, как изменился пилотаж с введением нового технического регламента:

«Преследовать стало чуть проще. Я считаю, что лобовое сопротивление немного уменьшилось, эффект от слипстрима снизился в сравнении с прошлым сезоном. В итоге все равно необходима DRS для обгона в первом повороте».

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