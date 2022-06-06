Эрик Булье: «Календарь «Ф-1» претерпит большие изменения – думаю, ротация автодромов коснется многих Гран-при»

Управляющий директор и бывший гоночный директор «Макларена» поделился мнением о том, каких изменений в календаре «Формулы-1» стоит ждать в ближайшем будущем.

Булье, который участвует в процессе переговоров о продлении контракта на проведение Гран-при Франции, уверен, что в скором времени многие этапы лишатся постоянного места в календаре и будут ротироваться между собой и проводиться раз в два года.

«Мы обсудили ситуацию со Стефано Доменикали. Встреча прошла в позитивном ключе, ведь в «Формуле-1» говорят о том, что хотят сохранить Гран-при Франции в календаре чемпионата. Я думаю, что в будущем календарь претерпит очень большие изменения, и это касается не только нашего Гран-при.

Если у вас есть 30 автодромов для проведения Гран-при и всего 23 места в календаре «Ф-1», то вам, понятное дело, нужно действовать с умом, чтобы сохранить все гонки. Наша встреча прошла хорошо и мы будем следовать пожеланиям ФОМ. Думаю, что годичная ротация автодромов может коснуться многих Гран-при», – рассказал Булье.

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