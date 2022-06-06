Пьер Гасли: «Только Боттас бросает вызов топ-командам, а мы сражаемся за 7-е место – это печально»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отметил, что разрыв между топ-командами и середняками вырос в 2022 году.

По мнению Гасли, лишь гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас способен навязать борьбу , и , в то время как остальные участники «Формулы-1» лишены шансов на подиум, что не соответствует заявленной цели нового технического регламента.

«Большие команды находятся в другом мире. [В 2021 году] три топ-коллектива, несомненно, были быстрее, но они не гонялись в своей лиге – время от времени мы могли им досаждать. Но в этом сезоне? Без шансов!

Только Боттас может иногда бросить им вызов, а мы по сути сражаемся за седьмое место. Это печально, потому что целью [регламента] являлось сближение с лидерами», – заявил француз.

Боттас занимает в чемпионате восьмое место, уступая пилотам топ-команд и из . Валттери опережает ближайшего преследователя – гонщика «Альпин» Эстебана Окона – на десять очков.

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