Фелипе Масса: «С хорошей машиной Гасли способен бороться за самые высокие места – и в том числе за победы»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что заслуживает шанса проявить себя в топ-команде.

Перспективы Гасли в «Ред Булл» стали неоднозначными после того, как команда продлила контракт с Серхио Пересом до конца 2024 года.

«Гасли уже довольно давно демонстрирует невероятный уровень выступлений. Он был очень быстр по ходу уик-энда в Монако. Квалификация сложилась для него неудачно – тут и стратегия, и красные флаги. Да, все сложилось для него не лучшим образом.

Гасли нужная хорошая машина, поскольку он уже не раз демонстрировал то, что способен выступать за топ-команду и управлять топ-машиной. Он уже показывал, что с хорошей машиной способен бороться за самые высокие места, в том числе за победы. Гасли слишком хорош, чтобы топ-команды его игнорировали.

Что касается , то ему немного не хватает стабильности. На некоторых трассах он демонстрирует очень высокую скорость. Он способен быть быстр в квалификациях, он порой проводит хорошие гонки с отличными обгонами. Ему просто не хватает стабильности, а именно стабильность в «Формуле-1» крайне важна», – рассказал Масса.

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