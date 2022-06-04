Менеджер Ферстаппена: «Потолок зарплат для гонщиков «Ф-1» – полный идиотизм»

Менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен раскритиковал предложение ограничить зарплаты гонщиков «Формулы-1».

«Полный идиотизм. Пилоты повышают ценность команды, и ограничение на покупку ценности будет означать, что мир перевернулся с ног на голову.

Это незаконно. Давайте посмотрим на факты. В Нидерланды появился Гран-при благодаря Максу. Зандворт платит ФОМ взнос за право организовать гонку, значительная часть которого распределяется между командами. Им это выгодно. Было бы очень странно ограничивать только зарплаты гонщиков», – заявил Вермюлен De Telegraaf.

В нынешнем сезоне команды могут тратить не более 140 миллионов долларов, однако в данную сумму не включены зарплаты пилотов и топ-менеджеров, а также некоторые другие статьи бюджета.

Ферстаппен, по данным RacingNews365, является самым высокооплачиваемым пилотом «Ф-1» и зарабатывает 44 миллиона долларов в год.

Вермюлен утверждает, что «Ред Булл» также против введения ограничения:

«У команды очень твердая позиция, она никогда не поддержит лимит. Это плохая идея для «Ф-1». Командам нужны инвесторы и спонсоры, которые вкладываются в таланты и хотят ассоциироваться с пилотом на протяжении долгого времени. Лимит повлияет на весь чемпионат».

В то же время руководитель сообщил, что команды обсудят возможность ограничить заработок пилотов.

«Это, пожалуй, станет следующим вопросом в повестке. Безусловно, гонщики и ключевые работники должны прийти к соглашению. Я считаю такой подход правильным, в этом есть смысл с точки зрения конкуренции. Я буду более чем доволен пойти в данном направлении», – сказал Вассер.

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