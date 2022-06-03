Кристиан Хорнер о формировании календаря «Ф-1»: «Было бы логично сгруппировать американские, европейские и азиатские Гран-при»

Руководитель «Ред Булл» считает, что команды смогли бы сэкономить существенную сумму денег на перевозках, если бы календарь чемпионата составлялся по географическому признаку места проведения Гран-при.

Как недавно сообщалось, боссы «Формулы-1» уже активно обдумывают формирование календаря на сезон-2023 по территориальному признаку.

«Смотря на календарь сейчас возникает мысль, что было бы логично сгруппировать вместе некоторые этапы. Будь то американские, европейские или азиатские Гран-при.

Сейчас некоторые отрезки календаря кажутся бессмысленными по географическому признаку. Например, проведение подряд гонок в Азербайджане и Канаде кажется совершенно бессмысленным. Или тот же приезд на неделю в Австралию (с континента и обратно) кажется просто максимально дорогостоящим в текущих условиях», – рассказал Хорнер.

В 2023 году календарь в «Формуле-1» будут составлять по региональному признаку проведения Гран-при

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