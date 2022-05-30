В 2023 году календарь в «Формуле-1» будут составлять по региональному признаку проведения Гран-при

Руководство «Формулы-1» собирается изменить подход при формировании календаря чемпионата.

Босс серии недавно подтвердил, что этот вопрос будет предметно изучен в ближайшем будущем.

Боссы «Ф-1» хотят оптимизировать календарь чемпионата и в основном группировать Гран-при по территориальному признаку и месту проведения. В частности в «Ф-1» считают оптимизацию календаря способом бороться с ростом расходов на перевозки.

Так, в «Ф-1» в будущем хотят избегать ситуаций, которые можно видеть в календаре «Ф-1» нынешнего сезона – например, Гран-при Майами был единственным североамериканским этапом в начале сезона и был проведен в промежутке между гонками в Испании и Италии.

В ближайшее же время снова проведет две гонки подряд на разных континентах – уже через неделю после этапа в Баку состоится второй североамериканский этап: Гран-при Канады.

При этом в «Ф-1» отмечают, что прежде чем вносить существенные изменения в проект календаря следующего года посоветуются с организаторами всех Гран-при.

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