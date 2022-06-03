Маттиа Бинотто: «В Монако мы не лучшим образом проявили себя с точки зрения оценки ситуации и принятия решений»

Руководитель «Феррари» признал, что команде нужно постараться извлечь урок из тактических ошибок, допущенных на .

«Я вполне уверен в том, что опыт подобных ситуаций сделает нас сильнее. И мы прекрасно понимаем то, что быть конкурентоспособными – это одно, а одержать победу – совсем другое дело. Намного сложнее. И я думаю, что как команда мы продолжаем прогрессировать, учимся, так что возможно, что на это уйдет еще какое-то время.

Безусловно, когда вы располагаете быстрейшей машиной и выигрываете поул, но потом не побеждаете в гонке – это разочарование. Случившееся в Испании – это совсем другое дело, там нас подвела надежность техники, когда мы уверенно лидировали в гонке.

В Монако же имели место определенные обстоятельства, которые несколько осложнили нам жизнь. Но мы и сами не лучшим образом проявили себя с точки зрения оценки ситуации и принятия решений. Так что да, это разочарование», – рассказал Бинотто.

«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

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