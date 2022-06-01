Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «В Баку ожидаем схожие трудности с тем, что было на Гран-при Монако»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«На этапе в Барселоне мы продемонстрировали очень неплохой гоночный темп, хотя мы и понимали, что впереди по-прежнему много работы, если мы хотим сократить отставание от «Ред Булл» и «Феррари».

Основной же трудностью на Гран-при Монако были непосредственно особенности трассы. А мы говорим о трассе с большим количеством неровностей и кочек, и управлять машиной на таком покрытии было крайне непросто. Это повлияло на уверенность обоих наших гонщиков при прохождении поворотов, так что в отличие от этапа в Испании мы не смогли приблизиться к тому, чтобы выжать из болида его предельные возможности.

В Баку мы ожидаем схожие трудности. Да, мы работаем над улучшением управляемости болида, но также мы понимаем, что дело не в повышении скорости как таковой, а в том, чтобы построить машину, которая будет хорошо работать на трассах разных типов.

Так что в ближайшие недели мы будем работать над обновлениями, которые помогут нам не только в Баку, но и в будущем. Ведь впереди нас ждет даже еще более сложные трассы», – рассказал Шовлин.

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