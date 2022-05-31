Дэймон Хилл: «Феррари» всегда победит в борьбе гонщика и команды, Леклеру следует соблюдать осторожность»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года предостерег от конфликта с «Феррари».

«Много ошибок – мы не можем позволить себе такое», – отметил Леклер после проигранного . Кроме того, Шарль назвал поражение «долбанным провалом».

«Я считаю, в «Феррари» взрослые люди, они понимают. Но критиковать команду можно до тех пор, пока это не станет проблемой для ее репутации.

«Феррари» – не та команда, которая уступит. В борьбе гонщика и «Феррари» всегда победит «Феррари». С точки зрения техники и дипломатии следует соблюдать осторожность», – заявил Хилл.

Эксперт Sky Sports также прокомментировал протесты Скудерии против , которые не привели к изменению результата гонки:

«Честно говоря, это как хвататься за соломинку. Когда проигрываешь гонку, апеллировать к тому, что кто-то пересек желтую линию в самом ее конце – довольно слабый ход».

«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

У Леклера новый фэйл на домашнем Гран-при – проморгал приказ взвесить болид. Но «Феррари» спасла его от штрафа

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram