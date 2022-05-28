MotoGP. Гран-при Италии. Квалификация. Ди Джанантонио взял поул, оба пилота команды Росси на первом ряду

Гонщик «Грезини» Фабио ди Джанантонио завоевал поул-позицию в квалификации к Гран-при Италии.

Сессия проходила в переменных условиях под слабым дождем. Новичок MotoGP опередил пилотов команды Валентино Росси «ВР46» Марко Беццеки и Луку Марини, которые начнут гонку с первого ряда. Представитель «Хонды» Марк Маркес пробился через первый сегмент, в начале второго сегмента упал и в итоге проиграл напарнику Полу Эспаргаро, действующий чемпион Фабио Куартараро («Ямаха») завершил сессию шестым.

Гран-при Италии

Муджелло

28 мая 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио ди Джанантонио («Грезини») – 1.46,156

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,088

3. Лука Марини («ВР46») +0,171

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,227

5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,315

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,350

7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,351

8. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +0,405

9. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,511

10. Энеа Бастианини («Грезини») +0,523

11. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +1,067

12. Марк Маркес («Хонда») +1,312

13. Джек Миллер («Дукати») – не прошел во второй сегмент

...17. Хоан Мир («Сузуки») - не прошел во второй сегмент

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