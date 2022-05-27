Норрис гоняется в Монако с ангиной. Ландо пропустил пресс-конференцию в пятницу

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Макларен Формула-1 Ландо Норрис Здоровье Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис восстанавливается от острого тонзиллита (ангины).

Норрис заработал очки на Гран-при Испании, несмотря на состояние здоровья. В Монако Ландо продолжает испытывать проблемы.

Журналист PA Sport Филип Данкан пообщался с пилотом и сообщил, что он по-прежнему болеет. Норрис проспал всего восемь часов с гонки в Барселоне, которая состоялась в воскресенье, написал Данкан в четверг. Ландо пропустил утреннюю пресс-конференцию в пятницу, однако участвует в практиках.

Гонщик «Ф-1» едва держался на ногах из-за ангины. Без сил хрипел по радио на указания инженера, въехал в топ-10 и победил напарника

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