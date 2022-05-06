Берни Экклстоун об «американизации» «Ф-1»: «Из США пришло так много тупых вещей, и все довольны»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался об «американизации» чемпионата.

После того, как место Экклстоуна занял американец , серия начала усиленно работать над социальными сетями, имиджем, внедрением камер в шлемах и запустила сериал Drive to Survive в сотрудничестве с Netflix, что существенно повысило узнаваемость пилотов в США. Кроме этого, в 2023 году серия проведет три гонки в Штатах: , Майами и Лас-Вегаса.

«Они производят «Формулу-1» в американском стиле. Может получиться, что это и хорошо, потому что из Америки пришло так много тупых вещей, и все довольны. Но я не так вел дела», – заявил британец.

Экклстоун находится в постоянном контакте со , который пришел на смену Кэри в 2021-м. По словам Берни, он общается со Стефано как минимум трижды в неделю, но пока не особо доволен результатами:

«Мы говорим о том, как идут дела, как они могут идти, как они должны идти. Стефано ничего не сделал, чтобы раскачать лодку».

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