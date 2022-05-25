Хуан-Пабло Монтойя: «Понимаю, почему Хэмилтон хотел сойти на Гран-при Испании»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Испании и желании сойти с дистанции после инцидента на первом круге.

«Мне кажется, что по скорости на одном круге сейчас смотрится намного лучше Льюиса Хэмилтона. Ему удается выжимать из машины намного больше на одном круге.

С другой стороны посмотрите на то, что Льюис сделал на Гран-при Испании. Вообще мне показалось странным, когда он вышел на связь с командой и предложил сойти с дистанции, фактически сдавшись. Хотя я понимаю, почему он хотел это сделать – оказавшись в хвосте и думая, что он ничего не сможет сделать с учетом того, как машина работала в последних гонках.

И я думаю, что такая скорость болида в гонке стала для Льюиса сюрпризом. Мне кажется, что если бы не инцидент на первом круге, у Хэмилтона, возможно, даже мог бы быть шанс выиграть эту гонку.

А еще мне кажется, что Льюис воодушевился примерно в середине гонки, когда увидел, что он может бороться и уже попал в очковую зону, когда увидел отличный темп. И это помогло ему воодушевиться и атаковать.

Когда Льюис показывает все свои возможности, он очень хорош. Да, Джордж Расселл может быть очень быстр в квалификации, но чтобы стать быстрее в гонке ему нужно еще поучиться у Льюиса. То же самое было с Валттери Боттасом – в гонках у Льюиса был просто невероятный темп.

Что касается желания Льюиса сойти, то тут нужно подумать о всей ситуации. В тебя врезались на первом круге и ты был вынужден целый круг ехать со спущенной шиной. Ты добираешься до пит-стопа, который при спущенной шине тоже нельзя провести быстро. К тому же на круге возвращения ты мог повредить переднее антикрыло и так далее.

Поэтому на момент возвращения на трассу ты уже уступаешь лидеру 60-70 секунд. И в такой ситуации Хэмилтон задается вопросом: «Зачем мы это делаем? Чего мы можем достичь, мы будем делать все это ради пары очков?»

Так что смотря на ситуацию с точки зрения Льюиса я его понимаю. Ведь он привык к болидам, способным выигрывать гонки, привык зарабатывать по 25 очков за уик-энд. Когда же ты борешься за 8-10 место – это тяжело. Но команда приняла верное решение остаться в гонке, и сам Льюис тоже не сдался, и это впечатляет», – рассказал Монтойя.

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?

Леклер и Хэмилтон – лучшие на Гран-при Испании, победивший Ферстаппен ниже Боттаса

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