Хуан-Пабло Монтойя: «Понимаю, почему Хэмилтон хотел сойти на Гран-при Испании»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Испании и желании Льюиса Хэмилтона сойти с дистанции после инцидента на первом круге.
«Мне кажется, что по скорости на одном круге Джордж Расселл сейчас смотрится намного лучше Льюиса Хэмилтона. Ему удается выжимать из машины намного больше на одном круге.
С другой стороны посмотрите на то, что Льюис сделал на Гран-при Испании. Вообще мне показалось странным, когда он вышел на связь с командой и предложил сойти с дистанции, фактически сдавшись. Хотя я понимаю, почему он хотел это сделать – оказавшись в хвосте и думая, что он ничего не сможет сделать с учетом того, как машина работала в последних гонках.
И я думаю, что такая скорость болида в гонке стала для Льюиса сюрпризом. Мне кажется, что если бы не инцидент на первом круге, у Хэмилтона, возможно, даже мог бы быть шанс выиграть эту гонку.
А еще мне кажется, что Льюис воодушевился примерно в середине гонки, когда увидел, что он может бороться и уже попал в очковую зону, когда увидел отличный темп. И это помогло ему воодушевиться и атаковать.
Когда Льюис показывает все свои возможности, он очень хорош. Да, Джордж Расселл может быть очень быстр в квалификации, но чтобы стать быстрее в гонке ему нужно еще поучиться у Льюиса. То же самое было с Валттери Боттасом – в гонках у Льюиса был просто невероятный темп.
Что касается желания Льюиса сойти, то тут нужно подумать о всей ситуации. В тебя врезались на первом круге и ты был вынужден целый круг ехать со спущенной шиной. Ты добираешься до пит-стопа, который при спущенной шине тоже нельзя провести быстро. К тому же на круге возвращения ты мог повредить переднее антикрыло и так далее.
Поэтому на момент возвращения на трассу ты уже уступаешь лидеру 60-70 секунд. И в такой ситуации Хэмилтон задается вопросом: «Зачем мы это делаем? Чего мы можем достичь, мы будем делать все это ради пары очков?»
Так что смотря на ситуацию с точки зрения Льюиса я его понимаю. Ведь он привык к болидам, способным выигрывать гонки, привык зарабатывать по 25 очков за уик-энд. Когда же ты борешься за 8-10 место – это тяжело. Но команда приняла верное решение остаться в гонке, и сам Льюис тоже не сдался, и это впечатляет», – рассказал Монтойя.
«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?
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