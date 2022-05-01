Ник де Врис про слухи о переходе в «Формулу-1»: «Это для меня новость – понятия не имею, где мы могли такое прочесть»

Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Формула E Ник де Врис Мерседес Формула E Авто

Чемпион «Формулы Е» и пилот «Мерседеса» Ник де Врис прокомментировал предположения о том, что уже в этом сезоне может получить место в «Формуле-1».

Некоторые издания предполагают, что де Врис может перейти в «Уильямс», заменив Николаса Латифи.

«Эти слухи для меня новость. Понятия не имею, где вы могли такое прочесть или услышать. И мне любопытно, откуда эти люди взяли данную информацию, потому что я о ней не имею ни малейшего понятия.

Разумеется, попадание в «Формулу-1» – это мечта. Об этом мечтает каждый молодой пилот. Но, опять же, пока слишком рано об этом говорить, прошло совсем мало гонок», – рассказал де Врис.

Джо Сейвард: «Все указывает на контракт Алонсо с «Альпин» до 2024-го, слухи о замене Риккардо на Херту продолжают обсуждаться»

«Феррари» выбрала cтабильность вместо риска с Шумахером или Алонсо. Другой альтернативы Сайнсу не было – и ему дали еще два сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные