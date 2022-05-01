Ник де Врис про слухи о переходе в «Формулу-1»: «Это для меня новость – понятия не имею, где мы могли такое прочесть»

Чемпион «Формулы Е» и пилот Ник де Врис прокомментировал предположения о том, что уже в этом сезоне может получить место в «Формуле-1».

Некоторые издания предполагают, что де Врис может перейти в , заменив Николаса Латифи.

«Эти слухи для меня новость. Понятия не имею, где вы могли такое прочесть или услышать. И мне любопытно, откуда эти люди взяли данную информацию, потому что я о ней не имею ни малейшего понятия.

Разумеется, попадание в «Формулу-1» – это мечта. Об этом мечтает каждый молодой пилот. Но, опять же, пока слишком рано об этом говорить, прошло совсем мало гонок», – рассказал де Врис.

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