Педро де ла Роса: «Невероятно, что «Альпин» еще не подписала Алонсо на сезон-2023»

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса поражен, что «Альпин» не продлила контракт с Фернандо Алонсо.

Текущее соглашение испанца рассчитано до конца сезона-2022. В 2023 году за будет выступать , подписавший долгосрочный контракт, а на второе место претендуют Алонсо и резервист .

«Я удивлен, что никакого решения нет, это невероятно. Для меня главное, хочет ли продолжать Фернандо – и вопрос можно ставить только так. План рассчитан на средне- и долгосрочную перспективу, иначе результатов не будет. El Plan состоит в том, чтобы Фернандо выступал за команду несколько лет, это долгий путь», – заявил де ла Роса каналу DAZN.

О ситуации высказался и исполнительный директор Лука де Мео:

«Мы очень любим Фернандо. Нужно найти решение для всех, потому что в команде также Эстебан и Оскар – очень хорошие гонщики. Мы хотим защитить своих пилотов и прийти к идеальному варианту для всех. Фернандо проявляет себя невероятным образом».

Фернандо Алонсо готов выступать в топ-команде, где есть 1-й номер: «Да, конечно»

Кто самый высокий гонщик «Формулы-1»? Алонсо правда один из самых низких? В «Уильямсе» одни гиганты?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram