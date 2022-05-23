Тото Вольфф: «Держим пари, что «Мерседес» может сразиться за титул «Ф-1»

Тото Вольфф заговорил об амбициях «Мерседеса» в борьбе за титул «Формулы-1».
«Можем ли мы сразиться за чемпионство? Ну, держим пари, что можем. – сказал исполнительный директор команды после Гран-при Испании. – Но нам просто нужен болид, который позволял бы финишировать на первом и втором местах. И, думаю, есть причины считать, что мы на это способны.
Если изучить расклады, они не в нашу пользу, но гонки – особая история. Мы видели, что «Феррари» не заработала много очков, хотя должна была. Мы изо всех сил трудимся, чтобы вернуться в игру».
Вольфф также отметил мастерство Джорджа Расселла, завоевавшего подиум в Барселоне:
«Мы заняли третье место с Джорджем, выступление вышло мощным. Он продемонстрировал невероятный пилотаж – защищался, правильно располагал болид. Я очень горд и счастлив наблюдать за ростом прекрасной звезды, отличного пилота».
Благодаря третьей позиции Расселла и пятому месту Льюиса Хэмилтона «Мерседес» заработал в Испании 25 очков – вдвое больше «Феррари». Тем не менее, отставание обладателей Кубка конструкторов по-прежнему существенное: 49 баллов от Скудерии и 75 от «Ред Булл».
Тото Вольфф: «Казалось, Хэмилтон пилотирует чемпионскую машину. Напомнило предыдущие сезоны «Мерседеса»
Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»
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