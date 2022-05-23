Тото Вольфф: «Казалось, Хэмилтон пилотирует чемпионскую машину. Напомнило предыдущие сезоны «Мерседеса»

Исполнительный директор отметил «чемпионский» болид Льюиса Хэмилтона на .

В Барселоне Льюис прорвался с 19-го места, где оказался после столкновения с пилотом , на пятое. Закрепиться на четвертой строчке Хэмилтону помешала утечка в водяной системе.

Вольфф уверен, что свою роль сыграли обновления, которые команда привезла на уик-энд:

«Мы выступаем и учимся. В каком-то смысле регламент застал нас врасплох, и теперь мы шаг за шагом движемся к пониманию, как вернуть машине скорость. В эти выходные мы сделали еще один большой шаг вперед и, пожалуй, вдвое сократили отставание от лидеров. Тем не менее, нужно пройти длинный путь, чтобы сражаться на вершине.

У Льюиса, наверное, был лучший болид по гоночному темпу, он был быстрейшим на всех стадиях заезда. Это показывает, какой у машины потенциал. То, что Льюис продолжил гонку и показал очень хорошую скорость, важно не только для его настроя, но и для настроя команды. Кто бы мог подумать, что он прорвется на четвертую строчку.

Казалось, он пилотирует чемпионскую машину – в предыдущих Гран-при такое было невозможно. Это напомнило мне прошлый год и сезоны до этого, когда у нас действительно был болид высочайшего уровня. И гонщик».

Тото отметил и негативные моменты:

«Есть кое-какие причины для беспокойства. На болиде Льюиса произошла утечка в водяной системе, машина Джорджа [Расселла] перегревалась – это тревожит. Необходимо проверить «железо».

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

Льюис Хэмилтон о предложении сойти: «Посчитал, что борьба за топ-8 – это супероптимистично»

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