Макс Ферстаппен: «Я же не глупый – если крыло не открывается, значит в работе DRS есть проблемы»

Пилот прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся на .

По ходу гонки на болиде Ферстаппена нестабильно работала система DRS, что в итоге все равно не помешало Максу выиграть гонку.

«В такой ситуации ты ничего не можешь сделать, потому что, ну…я же не глупый, тебе нужно дождаться сигнала, после чего ты нажимаешь кнопку и открываешь DRS. И если крыло не открывается – значит в работе системы есть проблема.

В какой-то момент, оказавшись на прямой, я заспамил кнопку и нажал на нее раз 50, крыло просто не открывалось. Я все перепробовал: избегал поребриков, наезжал на них, пытался открыть крыло чуть позже. Ничего не помогало, система DRS была просто сломана, ну или просто плохо работала. Так что да, у нас определенно есть проблемы с задним антикрылом.

Как бы то ни было, мы ведь все равно можем улучшить все эти вещи, правильно? Да, проблема с DRS дорого нам обошлась, но в итоге мы все равно выиграли гонку, так что как команда мы проявили гибкость. Мы быстро адаптируемся, а если возникает проблема, мы быстро на это реагируем, даже по ходу гонки. Это хорошо.

Разумеется, мы постараемся сделать так, чтобы подобное не повторилось. Но зато мы не сошли с дистанции гонки, что случилось с некоторыми другими командами. Для нас это уже хороший прогресс – и ситуация в чемпионате снова переменилась. Так что мы со своей стороны должны работать над стабильностью, чтобы не ошибаться слишком часто», – рассказал Ферстаппен.

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