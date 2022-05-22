Тото Вольфф об аварии Хэмилтона: «Льюис сражался бы за победу на Гран-при Испании»

Исполнительный директор Тото Вольфф прокомментировал аварию .

На Гран-при Испании Хэмилтон оказался в хвосте пелотона после столкновения с пилотом Кевином Магнуссеном. Льюис посчитал, что рассчитывать на очки невозможно и предложил сход ради экономии ресурса двигателя.

В итоге семикратный чемпион «Формулы-1» пробился на четвертую строчку, но незадолго до финиша уступил позицию ( ) и стал пятым.

«Когда проигрываешь гонку, всегда встает вопрос, есть ли смысл продолжать. Пилот думает: «Это невозможно, я на 50 секунд отстаю от лидеров», но мы никогда не сдаемся. Гоночный темп в конце был приличным. Он сражался бы за победу.

Я рад, что мы не позвали Льюиса в боксы, потому что для нас это наиболее ценная гонка в плане сравнения двух болидов, их настроек и работы с шинами», – заявил Вольфф.

Австриец рассказал об утечке в водяной системе, из-за которой Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл замедлились на заключительных кругах:

«Мы видели, что проблема обостряется, и не было понятно, удастся ли завершить гонку. В итоге мы в буквальном смысле дотянули до финиша. Не знаю, повреждены ли моторы».

Хэмилтон и Магнуссен столкнулись на первом круге Гран-при Испании

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