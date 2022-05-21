Ландо Норрис: «Весь уик-энд чувствую себя не лучшим образом – болит горло, не очень хорошо сплю»

Пилот рассказал, что по ходу гоночного уик-энда в Испании испытывает трудности из-за проблем со здоровьем.

В квалификации Норрис был близок к тому, чтобы попасть в третий сегмент, но его последний быстры круг был аннулирован из-за выезда за пределы трассы.

«Честно говоря, я весь уик-энд чувствую себя не лучшим образом. Нет, дело не в ковиде. У меня просто болит горло и слизятся глаза, что не очень хорошо. Симптомов вообще много – скажем так, я не очень хорошо сплю и у меня не так много сил. Чувствую себя хуже, чем когда-либо за долгое время.

Так что да, сейчас я определенно далек от лучшей формы. И с учетом того, как складывался уик-энд, я был очень рад тому, что вообще прошел в третий сегмент квалификации, что сумел проехать неплохой круг.

Но потом круг аннулировали – и здесь на самом деле все предельно просто. С бортовой камеры казалось, что я оставался в пределах трассы, в то время как на камерах со стороны, записями с которых пользуются в ФИА, было видно, что я явно выехал за пределы трассы. Так что все просто», – рассказал Норрис.

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