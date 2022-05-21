Джордж Расселл: «Нам не удалось найти оптимальный баланс»

Пилот «Мерседеса» отметил, что мог бы занять третье место в квалификации к .

Также Расселл считает, что завтра команды ждет очень тяжелая из-за сильного износа резины гонка.

«Понятно, что разговор о новинках ведется на основе результата – а сегодня мы добились лучшего результата за весь сезон. Так что да, новинки дают повод для оптимизма, ведь мы, если честно, по какой-то причине не смогли прогреть шины до оптимальной температуры. Мы постоянно показывали наилучшее время на первом секторе, а потом постоянно сталкивались с трудностями на третьем секторе – нам, если честно, просто не удалось найти оптимальный баланс.

Думаю, если бы мы смогли все оптимизировать, у нас, в случае атаки на пределе была бы возможность даже оказаться на третьем месте. Но вряд ли выше. В любом случае я доволен и рад тому, что мы вернулись на правильный путь.

Я также думаю, что нас ждет самая сложная на данный момент гонка сезона. Даже хуже, чем было в Бахрейне. Износ шин будет огромным. Так что сегодня нам предстоит как следует все обдумать и постараться найти наилучшее решение», – рассказал Расселл.

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