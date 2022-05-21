Макс Ферстаппен: «Не сработала система DRS. Я нажал на кнопку, но крыло просто не открылось»

Пилот подвел итоги квалификации к .

Ферстаппен подтвердил, что поломка на его болиде в финальной попытке была связана с системой DRS, а не с двигателем.

«Да, теперь я знаю, в чем была проблема. В начале моего второго быстрого круга на машине просто не сработала система DRS. Очень необычная ситуация. Я нажал на кнопку, но крыло просто не открылось.

После этого я аккуратно возвращался в боксы, и после девятого поворота команда попросила меня снова проверить работу DRS. И крыло открылось! Действительно необычно (смеется).

В гонке может случиться все, что угодно. Но вы видели, что соперники из «Феррари» были быстры на протяжении всего уик-энда. Сейчас они в лучшей форме, но мы, разумеется, попробуем победить их в воскресенье.

В гонке главным фактором будет работа с шинами. Конечно, вы также должны быть достаточно быстры, но я надеюсь, что по ходу гонки мы будем чуть лучше «Феррари» работать с шинами. Хотя они смотрелись очень сильно, когда тренировали гоночный темп сегодня в третьей практике. Так что посмотрим», – рассказал Ферстаппен.

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