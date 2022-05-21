Джордж Расселл: «В гонке у нас может быть шанс против «Феррари», но не против «Ред Булл» и Ферстаппена»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.
«Вообще не самая идеальная для нас квалификация. Нам не удалось прогреть шины до нужной температура и попасть в идеальное окно – и я думаю, что мы могли бы проехать свой круг заметно быстрее. И тем не менее, мы показали четвертое время – и это наша лучшая квалификация в сезоне.
Учитывая наш темп в пятницу можно сказать, что в гонке наша машина работает лучше, чем в квалификации. Так что у нас может быть шанс против «Феррари», но не против «Ред Булл» и Макса, которые сейчас, как кажется, быстрее остальных. Но у нас есть все шансы», – рассказал Расселл.
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