Мотор «Феррари» на 5,4 л.с. мощнее «Хонды» и на 10,8 – «Мерседеса» (AMuS)

«Феррари» обладает преимуществом над главными соперниками по мощности и весу болида.

Такой информацией поделилось Auto Motor und Sport. Силовая установка «Феррари» на 5,4 л.с. мощнее «Хонды» (с 2022 года поставляется под брендом Red Bull Powertrains) и на 10,8 л.с. превосходит , утверждает издание со ссылкой на данные «Ред Булл» и «Мерседеса». Преимущество Скудерии может увеличится, так как команда дорабатывает гибридную составляющую. Кроме этого, «Феррари» для обеспечения надежности оставила некоторый запас, связанный с предварительным зажиганием смеси.

«Ред Булл» также утверждает, что «Феррари» была на семь или восемь килограммов ближе к отметке в 798 килограммов – минимальной массе болида. В то же время австрийская команда сбросила пять килограммов к . Ранее появлялась информация и о работе Скудерии с массой F1-75.

«Феррари» снизит массу болида на 2-3 кг, в том числе на 0,7 кг благодаря новой краске (It.motorsport)

«Ред Булл» потратил лишь 18 процентов бюджета, выделенного на обновления (RacingNews365)

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