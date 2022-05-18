Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Если Шумахер победит Магнуссена, это будет кое-что значить»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах в чемпионате.

«Что хорошего в том, чтобы быть в 13,14,15, да хоть в 25 раз быстрее Мазепина? Ничего. Вот если Шумахер победит Магнуссена, это будет уже кое-что значить.

Думаю, что у Шумахера есть скорость. Теперь ему нужно научиться использовать эту скорость на длинной дистанции гонки. И я видел статистику и количество аварий Шумахера, Гюнтеру Штайнеру пришел солидный счет. Так что да, Мик сломал довольно много деталей.

Должны ли мы беспокоиться за карьеру Шумахера? Достаточно ли Мик хорош для «Формулы-1»? Проблема в том, что попадая в «Формулу-1» у тебя почти нет времени учиться. тоже иногда может облажаться, но он был невероятно хорош с самого начала.

Леклер тоже много ошибался, но он заявил о себе и показал класс, выступая за «Заубер». То же самое с Ферстаппеном. Гонщики этого нового поколения задают очень высокую планку и именно на фоне их люди оценивают Шумахера», – рассказал Даннер.

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