Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не был лучшим в 2025-м, у людей мышиная память»

Монтойя уверен, что Ферстаппен не был лучшим по итогам сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал мнение о том, что гонщик «Ред Булл» сильнее всех выступал по ходу 2025 года.

«Ферстаппен сильно провел последние гонки, но не был лучшим в целом. В середине сезона лучшим был Ландо [Норрис], а в начале – Оскар [Пиастри].

Проблема в том, что люди помнят только недавние результаты. В последних гонках Макс проявил себя очень здорово, но у людей мышиная память – они помнят то, что случилось недавно, и забывают то, что произошло до этого. Или память как у слона – помнят хорошо, но только определенные вещи», – порассуждал колумбиец в подкасте MontoyAS.

Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше. Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»

Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»