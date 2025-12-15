  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не был лучшим в 2025-м, у людей мышиная память»
24

Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен не был лучшим в 2025-м, у людей мышиная память»

Монтойя уверен, что Ферстаппен не был лучшим по итогам сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал мнение о том, что гонщик «Ред Булл» сильнее всех выступал по ходу 2025 года.

«Ферстаппен сильно провел последние гонки, но не был лучшим в целом. В середине сезона лучшим был Ландо [Норрис], а в начале – Оскар [Пиастри].

Проблема в том, что люди помнят только недавние результаты. В последних гонках Макс проявил себя очень здорово, но у людей мышиная память – они помнят то, что случилось недавно, и забывают то, что произошло до этого. Или память как у слона – помнят хорошо, но только определенные вещи», – порассуждал колумбиец в подкасте MontoyAS.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
