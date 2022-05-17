Квят, Райкконен, Ферстаппен и Леклер сыграют в благотворительном футбольном матче перед Гран-при Монако

24 мая в Монако пройдет благотворительный футбольный матч с участием действующих и бывших пилотов «Формулы-1».

Матч традиционно проводится перед Гран-при Монако.

В этом году за команду звезд сыграют экс-пилот «Ф-1» , князь Монако Альбер II, чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг, легенда «Ле-Мана» Том Кристенсен, раллийный гонщик Тьерри Невилль, четвертая ракетка мира Стефанос Циципас, а также бывшие футболисты Франческо Тотти, Вильям Галлас и другие. Тренировать команду будет Клаудио Раньери.

Команду гонщиков «Ф-1» будут представлять чемпион мира 2007 года , двукратный чемпион Мика Хаккинен, 14 действующих пилотов, в том числе , Шарль Леклер, , и Джордж Расселл, а также экс-гонщики «Ф-1» Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Роберт Кубица, Нико Хюлькенберг и Стоффель Вандорн.

Матч покажет канал Sky Sports F1.

Гран-при Монако состоится с 27 по 29 мая.

Главному гонщику России в «Ф-1» Квяту – 28 лет. Вот что про него почитать: обгонный стиль, причины неудачи в «Ред Булл»

Фанат каждый день публикует одно и то же фото Райкконена – пока «Феррари» вновь не выиграет титул. Наш блогер поговорил с автором идеи

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram