Тото Вольфф: «Лучшего состава, чем Хэмилтон и Расселл, я не мог бы желать»

рассказал об идеальном составе в лице и .

«Мы знали, что Джордж очень хорош – достаточно посмотреть на результаты. Он взял титул в «Ф-3» в дебютный сезон, а затем и в «Ф-2». Школа также внесла свой вклад, поэтому мы никогда с нем не сомневались.

Мне очень нравится его подход, Джордж очень рационален. Показывает ли он лучшее время в практике или располагается на 11-м месте, он всегда применяет научные методы и стремится сделать машину быстрее.

Я получаю удовольствие, наблюдая за тем, как они (Хэмилтон и Расселл) работают вместе. Они оба демонстрируют высокий уровень. Благодаря этому мы прилично выступаем в Кубке конструкторов, и не мог бы желать лучшего состава пилотов», – заявил исполнительный директор команды.

Новый напарник схватился с Хэмилтоном в битве за топ-5 – и победил. А Боттас смешно пропустил обоих в одном повороте

Хэмилтон назвал худшую машину в карьере. Но даже с ней он выиграл две гонки

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram