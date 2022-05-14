Тото Вольфф: «Лучшего состава, чем Хэмилтон и Расселл, я не мог бы желать»

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Тото Вольфф рассказал об идеальном составе «Мерседеса» в лице Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.

«Мы знали, что Джордж очень хорош – достаточно посмотреть на результаты. Он взял титул в «Ф-3» в дебютный сезон, а затем и в «Ф-2». Школа «Уильямса» также внесла свой вклад, поэтому мы никогда с нем не сомневались.

Мне очень нравится его подход, Джордж очень рационален. Показывает ли он лучшее время в практике или располагается на 11-м месте, он всегда применяет научные методы и стремится сделать машину быстрее.

Я получаю удовольствие, наблюдая за тем, как они (Хэмилтон и Расселл) работают вместе. Они оба демонстрируют высокий уровень. Благодаря этому мы прилично выступаем в Кубке конструкторов, и не мог бы желать лучшего состава пилотов», – заявил исполнительный директор команды.

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